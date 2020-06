Boutique-Hotel Vitznauerhof. «Life is ­better at the Lake», findet Raphael Herzog, ­Direktor des Belle-Epoque-Hotels direkt am Vier­waldstättersee, «wir haben unsere Konzepte auf die neuen Bedürfnisse abgestimmt und ­wollen unseren Gästen den Sommer versüssen.» Besondere Merkmale im Vier-Sterne-Hotel mit nur 53 Zimmern: chillen im Spa und im wun­derschönen Hotelpark, spannende Restaurants (mit Starchef und Sushi-Master), «Drive-in» für hungrige Böötler, schönster Sonnenuntergang am ganzen See.