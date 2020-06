Im Natur-Spielpark Zyberliland in Romoos dürfen Kinder den Bach in der Nüütelimine um­leiten, während die Eltern im «Kreuz» bei Speis und Trank verzaubert werden. Sagenhaftes Gezwitscher erklingt auf dem Abenteuerpfad Marbach. Und ganz hinten in Sörenberg bringt eine spektakuläre Luftseilbahn Seelenverwandte aus der ganzen Welt leise aufs 2351 Meter hohe Brienzer Rothorn. Die atemberaubende Rundumsicht auf insgesamt 693 Berggipfel, den türkisblauen Brienzer­see und auf die älteste Dampfzahnradbahn der Schweiz lässt garantiert die Herzen jedes Bergbegeisterten höherschlagen.