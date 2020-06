Die Feriensaison steht vor der Tür. Viele Reisehungrige aus dem In- und Ausland machen sich bereits an die Ferienplanung. Dabei ist das Be­dürf­nis nach einem sicheren und möglichst sorgenfreien Erlebnis grösser denn je. Der Bund und die Touris­mus­bran­chen­­verbände haben deshalb detaillierte Schutzkonzepte für alle Tou­ris­mus­bereiche erarbeitet. Nun gilt es, diese neu implementierten Sicherheits- und Hygienemassnahmen der Tourismusbranche sichtbar zu machen. Nur so kann das Reiseland Schweiz das Vertrauen der in- und ausländischen Gäste stärken und Lust auf Ferien in der Schweiz machen.