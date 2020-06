«Back to nature» ist angesagt. Die engagierten Concierges des Kulm Hotels schicken ihre Gäste raus in die Natur. Wer Action sucht, donnert mit dem Bike auf Corviglia über die verschiedenen Flowtrails. Der Silvaplanersee ist das Revier der Kiter. Klettersteige (inkl. Portaledge-Übernachtung in der Felswand!) sind die Alternative. Entspannter geht es auch: Stand-up-Paddling auf dem St. Moritzersee, Wandern mit Weitsicht auf dem Corvatsch (Fuorcla Surlej, Wasserweg, Via Gastronomica). Hoteldirek­tor Heinz E. Hunkeler empfiehlt: «Rauf zur ­Segantini-Hütte: Gerstensuppe, Wurst, Schoggi­kuchen und Bier!» Das Segantini-Museum im Dorf ist frisch renoviert.