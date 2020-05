Über 500 Jahre alt und so spektakulär, dass sie sogar auf der 100er-Note prangt: Die Suone von Ayent liegt im Mittelwallis und bewässert die Weiden und Weinberge von Ayent und Grimi­suat. Das Wasser kommt vom Tseuzier-­Stausee teils durch traditionelle, teils durch moderne ­Bewässerungskanäle. Alte Bauweisen wurden wo nötig rekonstruiert, etwa die Lei­tun­gen im Tal der Lienne, die Holzkonstruktionen am ­Tor­rent-­Croix oder der «Zwergendurchgang», der in luftiger Höhe an einem schroffen Fels­vorsprung vorbeiführt. Auf einer Wanderung kann man der Suone in rund dreieinhalb Stun­den vom Lac de Tseuzier bis hinunter nach ­Ayent folgen.