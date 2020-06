Unbekannte Wildnis in Graubünden entdecken

Kaum zu glauben, dass einige Bahnminuten weiter unten im Tal in der ältesten Stadt der Schweiz in hippen Cafés und attraktiven Museen urbane City-­Kultur ­pulsiert. Und auch in manch anderem Bündner Städtchen spürt man das kosmopo­li­tische Flair, das diese Region seit Genera­tionen prägt. Dabei darf man nicht die vielen feinen Spe­zialitäten verpassen, die in gemütlichen Gast­stätten angeboten werden und mit dem Kulinarik-Pass «Spezialitads grischunas» zu besonders attraktiven Konditionen genossen werden können. Städtereisen in Graubünden? Ein Erlebnis mit vielen tollen Überraschungen.