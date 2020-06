Wandern, Fischen, Grillieren: Magie der Bergseen

Fischen am Arnensee. Auf der Suche nach ­einem versteckten Juwel in den Bergen? Der ­Arnensee, umgeben von schönen Wäldern, mit Blick in die Berge. Langweilig wird es hier nie: Im Restaurant Huus am Arnensee kann man ­Pedalos und Boote mieten, wer das kalte Wasser nicht scheut, klettert unerschrocken auf ein Stand-up-Paddle. Fischen ist «Hauptsportart» am Arnensee; das Fischerpatent kriegt man in der Beiz. Direkt am Ufer gibt es mehrere romantische Feuerstellen mit wunderschöner Aussicht. Wer eine Regenbogenforelle oder einen Saibling rausholt, kann seinen frischen Fang vor Ort grillieren und geniessen!