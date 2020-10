Was ist das «Schöne» an Ihrer Tätigkeit?

Mit einer Brustrekonstruktion fühlen sich viele Frauen nach einer Krebsbehandlung wieder wohl in ihrem Körper – sie können ihren Hobbys nachgehen, und ihre Lebensqualität bleibt erhalten. Wichtig für uns ist, jeder Frau die Rekonstruktion anzubieten, mit der sie diese Ziele erreichen kann. Jede Frau ist anders und findet ihren eigenen Weg. Frauen darin zu begleiten und zu unterstützen, ist für mich das Schönste an meinem Beruf.