«Entschuldigung, es ist ein Notfall!», steht auf einem der vielen Plakate, welche die Demonstranten am Dienstagnachmittag vor dem Bundeshaus in die Höhe halten. «Klimaschutz ist kein Verbrechen!», skandiert Simon Schöb, 19. Der KV-Praktikant ist aus Basel angereist. Und empört sich darüber, was «gewisse rechte Parteien» über die Demonstrierenden zu Buche geben. «Wir sind keine manipulierten Öko-Kommunisten. Wir sind Menschen, die sich Gedanken machen. Und wir engagieren uns für das Allerwichtigste überhaupt: unsere Umwelt.»