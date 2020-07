Im Kronenhof wird im Moment gut versteckt und leise gebaut: 15 neue Suiten, Juniorsuiten und Doppelzimmer entstehen. Architekt ist Pierre-Yves Rochon, ein echter Star in der Branche. Für Luxushotels in der Bündner Bergwelt hat der Pariser ein sicheres Händchen. Zuletzt hat er sein Können im Schwesterhotel Kulm in St. Moritz bewiesen; die neuen Zimmer und Suiten sind fantastisch.