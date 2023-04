Young Artists mit Moderations Duo Luca Hänni und Christina Luft

Christina Luft, die in Deutschland geborene Tänzerin, wird ab Juni 2023 ihre Rolle als Moderatorin bei DAS ZELT wahrnehmen. Ihr Verlobter, Sänger Luca Hänni, begleitet die jungen Talente bereits ab der Premiere in Zürich am 2. April 2023. Das Paar wird die „YOUNG ARTISTS – Best of Switzerland“- Show nicht nur moderieren, sie werden Teil des Programms sein. «Nebst dem Singen und Tanzen, werde ich mit Christina erste Versuche im Bereich Luftakrobatik wagen – ich kann es kaum erwarten, diese neue Herausforderung anzugehen», erläutert Hänni begeistert. «Für mich wird es der erste grosse Auftrag in meiner neuen Heimat Schweiz sein, ich freue mich sehr darauf», ergänzt Luft. Das Traumpaar wird das Publikum in gewohnt charmanter und witziger Art durch den Abend voller Spektakel begleiten.

Bern Mittwoch, 13. Dezember 2023 um 20.00 Uhr ; 20x 2 Tickets (Sitzplatz Kategorie 1)