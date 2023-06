«Wir Jodler sind Herzensmenschen»

Nach sechs Jahren wieder ein Eidgenössisches! Karin Niederberger, da liegt viel Arbeit hinter Ihnen?

Ja, doch ich freue mich ungemein! Wir Jodler sind eine Familie, in Zug treffen wir uns alle. Jeder Klub tritt mit einem Lied vor einer Jury an, dann sitzen wir fröhlich zusammen. Alle in Tracht, per Du. Du weisst nicht, ist der andere ein Professor oder ein Mechaniker. Das friedliche Zusammensein, gemeinsam eins juzen, das ist ärdeschön!



Die Welt ist eine andere als vor 50 Jahren. Spiegelt sich das auch in den Texten Ihrer Lieder?

Die Lieder des Berner Komponisten Oskar Friedrich Schmalz, der 1910 unseren Jodlerverband mitgründete, passen auch in die heutige Welt: Es geht um die Wurzeln und Stärken unseres Landes. Mein Jodelklub singt auch Stücke zeitgenössischer Komponisten.