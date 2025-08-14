Ab wann dürfen Jugendliche allein reisen?

Oftmals kann es Jugendlichen gar nicht früh genug losgehen mit «unabhängigen» Ferien ohne Eltern. Doch das kann problematisch sein. Dürfen Söhne und Töchter ohne Begleitung von Erwachsenen fliegen und ein Hotelzimmer beziehen?
Grundsätzlich legt das Gesetz nicht fest, ab wann Kinder alleine verreisen dürfen. Gemäss Zivilgesetzbuch bestimmen zwar die Eltern bis zum 18. Lebensjahr über den Aufenthaltsort des Jugendlichen. Sie können also theoretisch der 16-jährigen Tochter durchaus die Reise mit dem Freund nach Paris verbieten. Die Reise wäre aber per se nicht verboten.
Was muss man bei der Reiseplanung für Minderjährige beachten? Blick beantwortet die dringlichsten Fragen.
Wie alt müssen Hotelgäste sein, um in der Schweiz ein Zimmer zu buchen?
Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf die Frage, ab wann Jugendliche alleine im Hotelzimmer sein dürfen. «In der Schweiz gibt es keine Alterslimite», sagt Annette Rupp, Fachspezialistin Rechtsberatung beim Verband Hotelleriesuisse. Der Verband empfiehlt den Hotels, bei minderjährigen Kindern eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern einzuholen. Grundsätzlich können Hotels aber selber festlegen, ab wann sie Kinder oder Jugendliche alleine in einem Hotelzimmer dulden.
Theoretisch dürfen somit eine 14-Jährige und ihr 15-jähriger Freund gemeinsam ein Hotelzimmer beziehen, sofern das Hotel das erlaubt. Oder Eltern mit kleinen Kindern können diese in einem eigenen, separaten Zimmer unterbringen. «Der Hotelier hat keine Fürsorgepflicht gegenüber dem Kind», hält Rupp fest. Eine Ausnahme gibt es im Kanton Tessin. Dort ist gesetzlich festgelegt, dass Jugendliche erst ab 16 Jahren mit einer Reisevollmacht der Eltern alleine reisen dürfen. Dazu müssen Jugendliche unter 16 Jahren in Hotels und Restaurants ab 23 Uhr von einer erwachsenen Person, welche für den/die Jugendliche verantwortlich ist, begleitet werden.
Achtung: Wenn das Kind etwa mit dem volljährigen Götti in die Ferien geht, sollte in jedem Fall eine elterliche Einverständniserklärung vorliegen. Manche Hotels dulden Kinder nicht im selben Zimmer mit Personen, die nicht nahe Verwandte sind.
Dürfen Jugendliche im Hotel Sex haben und Alkohol konsumieren?
Im Prinzip ja. Auch hier empfiehlt Hotelleriesuisse den Hoteliers, die notwendigen Vorsichtsmassnahmen zu treffen, damit es zu keinen Gesetzesübertretungen kommt. So sollte die Minibar ausgeräumt werden, bevor Minderjährige ein Zimmer belegen.
Hinsichtlich Sex gibt es die Thematik des Schutzalters. In der Schweiz liegt dieses bei 16 Jahren. Im Beispiel mit den 14- und 15-jährigen Jugendlichen liegt kein Problem vor: Der Altersunterschied zwischen den Beteiligten beträgt nicht mehr als drei Jahre. Allerdings sollte auch hier eine Einverständniserklärung der Eltern beider Jugendlichen für den Aufenthalt im Hotelzimmer – idealerweise mit Angabe zur anderen Person – vorliegen.
Wie ist es im Ausland?
Man darf von der Regelung in der Schweiz nicht auf andere Länder schliessen. Beispiel Schutzalter: Dieses beträgt in der Regel zwischen 14 und 18 Jahre, in einzelnen Fällen 12 oder auch erst 20 Jahre. Manche Länder, darunter etwa Marokko oder Malaysia, erlauben keinen Sex vor der Ehe. Dementsprechend können die Regeln in Hotels an diese Gesetzgebungen angepasst sein.
In den USA etwa ist es in den meisten Bundesstaaten nicht erlaubt, minderjährige Kinder alleine im Zimmer unterzubringen – auch dann, wenn die Eltern im Zimmer nebenan sind. Grund dafür sind Sicherheitsbedenken, etwa im Fall eines Hotelbrands. Oder weil Alkoholkonsum erst ab 21 Jahren erlaubt ist. Als Mindestalter gilt 18 Jahre. Es lohnt sich in jedem Fall und in jedem Land, die Website von Hotels nach einer allfälligen «Child Policy» zu durchforsten oder im Zweifelsfall das Hotel direkt zu kontaktieren und nachzufragen, ab wann Minderjährige ein eigenes Zimmer haben dürfen.
Gelten in Jugendherbergen andere Regeln?
Die Schweizer Jugendherbergen haben eine klare Regelung herausgegeben. «Alle Personen, die unter 16 Jahre alt sind, dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen reisen oder müssen zwingend eine schriftliche Reisevollmacht der Eltern vorweisen», erklärt Janine Bunte, CEO der Schweizer Jugendherbergen. Den Hostel-Managern sei es vorbehalten, von allen Personen unter 18 Jahren eine Reisevollmacht der Eltern zu verlangen. An die spezielle Regelung im Tessin halten sich die Jugendherbergen.
Auch Jugendherbergen im Ausland erlauben in der Regel nur volljährige Gäste oder aber Gäste ab 14 oder 16 mitsamt elterlicher Einverständniserklärung.
Wie ist es bei Transportmitteln?
Kinder können ab 5 Jahren alleine mit dem Flugzeug reisen. Bei Swiss beispielsweise müssen Eltern für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren obligatorisch einen Begleitservice (UM = «unaccompanied minor») buchen. Für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren ist dieser Service optional buchbar. Die Regelungen können in Bezug auf das Alter und die Dienstleistung von Airline zu Airline variieren.
Im öffentlichen Verkehr gibt es in der Schweiz auch keine Alterslimite. Kinder und Jugendliche mit einem gültigen Billett können schon mit weniger als 6 Jahren alleine mit Tram, Bus und Bahn fahren. Mit Interrail etwa können Jugendliche problemlos per Zug quer durch Europa reisen.
Wichtig: Sobald die Landesgrenzen passiert werden, müssen je nach Land mindestens Pass oder ID und eine elterliche Einverständniserklärung vorliegen. Ein Mindestalter gibt es nicht. Es lohnt sich genau abzuklären, ob es einen Pass braucht oder die ID genügt, und wie lange der Pass noch gültig sein sollte.
Wo finde ich Informationen?
Allgemeine Reisehinweise für die verschiedenen Länder gibt es auf der EDA-Website. Spezifische Infos über Jugendschutzregelungen in europäischen Ländern bietet diese Website.
Dieser Artikel wurde erstmals Ende Juli 2023 auf blick.ch veröffentlicht und aktualisiert. Er basiert auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt galten. Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen wird keine Gewährleistung übernommen.