Ab wann dürfen Jugendliche allein reisen?

In den USA etwa ist es in den meisten Bundesstaaten nicht erlaubt, minderjährige Kinder alleine im Zimmer unterzubringen – auch dann, wenn die Eltern im Zimmer nebenan sind. Grund dafür sind Sicherheitsbedenken, etwa im Fall eines Hotelbrands. Oder weil Alkoholkonsum erst ab 21 Jahren erlaubt ist. Als Mindestalter gilt 18 Jahre. Es lohnt sich in jedem Fall und in jedem Land, die Website von Hotels nach einer allfälligen «Child Policy» zu durchforsten oder im Zweifelsfall das Hotel direkt zu kontaktieren und nachzufragen, ab wann Minderjährige ein eigenes Zimmer haben dürfen.