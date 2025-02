Ab wann entwickeln Kleinkinder Mitgefühl?

Empathie fördern

So hat auch Musik einen Einfluss auf die Entwicklung von Empathie. Eine Studie der University of South Carolina untersuchte, wie sich Musikunterricht auf die sozioemotionale Entwicklung von Kindern auswirkt. Dabei zeigte sich, dass Kinder mit formalem Musikunterricht besser in der Lage waren, Emotionen in Gesichtern oder Kontexten zu erkennen, als Kinder, die an Sportprogrammen teilnahmen.