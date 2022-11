Weit hergeholt ist die Idee nicht, denn Völkel ist gelernter Grafikdesigner und auch bei seiner Band «The Boss Hoss» in alles involviert, was mit Artwork zu tun hat, zum Beispiel Plattencover oder Bühnendesign. Inspiration fürs Kinderwagen-Design lieferte ihm schliesslich das rot-schwarze Leo-Lieblingskleid seiner Frau Johanna (44). Als er das Teil auf den Sozialen Medien postete, erhielt er so viel Zuspruch, dass er gleich eine ganze Kollektion draus machte. Schliesslich sei ein Kinderwagen zwar ein Gebrauchsgegenstand, sagt Völkel zu «InStyle». «Aber er muss auch gut aussehen, man läuft ja damit rum.»