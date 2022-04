9. Sagt nicht immer «Nein»

Das Wort «Nein» macht keinen Spass – weder den Eltern, die es 20 Mal am Tag sagen, noch den Kindern, die es entsprechend oft hören. Irgendwann nutzt es sich ab und die Kleinen werden nicht mehr darauf hören. Achtet euch deshalb darauf, ob das «Nein» überhaupt nötig ist. Will das Kind auf dem Heimweg unbedingt in eine Pfütze springen? Warum eigentlich nicht? Ihr seid ja sowieso bald zuhause. Möchte das Kind beim Einkaufen unbedingt noch ein Schoggistängeli? Sagt nicht direkt «Nein», sondern sucht nach einem gesünderen Produkt, das ihr stattdessen in den Einkaufswagen packen könnt.