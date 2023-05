Was bringt so ein Erlebnis einem schwer kranken Kind überhaupt?

Es macht ihm Hoffnung, weil es zeigt: Was anfangs unmöglich scheint, kann wahr werden. Das gibt Kraft und Energie für die Zukunft, es ermöglicht ihm ein schönes Erlebnis statt nur den nächsten Arzttermin. Eine der schönsten Rückmeldungen, die ich bisher bekommen habe, stammt von einem kranken Kind, das mit seiner Familie nach Barcelona reisen durfte für ein Treffen mit Fussballspieler Ronaldinho, und das später sagte: «Ich erinnere mich nicht nur an die Krankheit in dieser schweren Zeit, sondern auch an dieses spezielle Erlebnis.»