2021 gabs so viele Babys wie schon lange nicht mehr!

Fruchtbare Monate und Ausreisser-Kantone

Im Vergleich zum ersten Pandemie-Jahr 2020 sind in der Schweiz also im zweiten Pandemiejahr 3500 (oder 4.1 Prozent) mehr Babys auf die Welt gekommen. Die Gründe dafür nennt das Bundesamt für Statistik nicht. Man kann also nur vermuten, dass sie etwas mit der besseren Work-Life-Balance durchs weit verbreitete Homeoffice zu tun haben.