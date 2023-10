1. Läuse, Läuse überall

Wenn Kinder in der Schule die Köpfe zusammenstecken, häufen sich die Kopflausfälle. Aktuell treten vermehrt Cluster auf, denn die Parasiten habens heuer besonders leicht. «Seit Monaten ist die Lieferverfügbarkeit von Kopflausmitteln eingeschränkt. Was dazu führt, dass mit ineffizienten Methoden oder gar nicht behandelt wird», so Christina Ruob.