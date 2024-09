Name Sophie ist international im Trend

All dies trägt wohl dazu bei, dass Sophie beliebt war, bliebt ist und beliebt bleibt – allen sonstigen Namenstrends zum Trotz. Aktuell belegt dieser Mädchenname mit der Schreibweise Sofia den dritten Platz der beliebtesten weiblichen Neugeborenen-Vornamen in der Schweiz. In den aktuellen Top 10 der Vornamensstatistik der Stadt Basel ist er sogar dreimal vertreten – in unterschiedlichen Schreibweisen: als Sofia, Sophia und Sophie.