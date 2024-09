27 Tipps, um mit 40 schwanger zu werden

25. Eizellspende

Ist die IVF-Methode keine Option, könnte eine Eizellspende eine Alternative sein. Dabei wird eine gesunde Eizelle einer anderen Frau in die Eileiter eingesetzt und ermöglicht es so Frauen, auch in erhöhtem Alter ein Kind auszutragen. Hat die Frau vorgesorgt und in jüngerem Alter ihre eigenen Eizellen eingefroren, können eigene Eizellen aus jüngeren Jahren eingesetzt werden.