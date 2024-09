Die Idee ist ganz einfach: Wenn die Kinder nachmittags aus der Schule kommen, sind sie meist richtig hungrig. Anstatt ihnen einen kleinen Snack anzubieten, gibt es einfach gleich eine richtige Mahlzeit. Das Znacht findet also plötzlich am späten Nachmittag statt, nicht mehr in den Abendstunden.