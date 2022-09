Neben all den positiven Effekten der Kinderbetreuung durch die Grosselterngeneration entpuppt sich die Vermittlung der Essgewohnheiten als ein eher schädlicher Faktor. Die Forschenden haben die Essgewohnheiten in 18 Ländern beleuchtet und stellen fest: Sind die Grosseltern in der frühen Kindheit stark involviert, also in der Zeitspanne, wenn sich die Essgewohnheiten eines Kindes entwickeln und etablieren, kann dies schädliche Auswirkungen auf die lebenslange Gesundheit des Kindes haben – bis hin zu einem erhöhten Krebsrisiko.