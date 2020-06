Es gibt sie traditionell als geflochtene Zaine oder jüngeren Datums als Plastikkörbe. So oder so: Waschkörbe sind multifunktionale Gegenstände, die für grossartige Abenteuer zweckentfremdet werden können. Man stelle also einen leeren Waschkorb vor den Junior und losgeht die Bootsfahrt auf dem Nil in den eigenen vier Wänden.