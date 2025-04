7 Geschenkideen zur Geburt eines Babys

2. Eine Pflanze

Pfingstrosen stehen für Mutterliebe. Wenn sie im Garten blühen, wird sich Mama beim Anblick der üppigen Blüten jedes Mal an den Moment erinnern, als sie ihr Kind zum ersten Mal in den Armen hielt. Man könnte aber auch andere Pflanzen wählen: Zum Beispiel einen Setzling eines Baumes, welchen man nach dem keltischen Geburtshoroskop ausgewählt hat. Wers traditionell mag, schenkt zur Geburt eines Mädchens einen Birnenbaum, zur Geburt eines Buben einen Apfelbaum. Als eine Art Düngemittel vergraben manche paare beim Einpflanzen die Plazenta unter dem Baum. So soll ein besonders kräftiger Baum heranwachsen, heisst es.