5. Gesundes Essverhalten

Damit sich das Hirn richtig entwickeln kann, braucht es verschiedene Nährstoffe. Deren Aufnahme können wir gezielt fördern – mit allem, was wir dem Kind durch die Muttermilch und auf dem Teller vorsetzen. Sich mit Nährstoffen auseinanderzusetzen, hilft, den Speiseplan eines Kindes optimal zu gestalten, so dass es zu keinem Mangel kommt. Folgende Inhaltsstoffe sind für eine gesunde Hirnentwicklung besonders wichtig: Cholin, Eisen, Kupfer, Zink, Folsäure, Vitamin A, C und D sowie die B-Vitamine, Jod und Selen.