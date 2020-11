Wiederholt legte sich der Kinderarzt mit Vertretern des Bildungssystems an. «Die Schule orientiert sich nicht an den indivi­duellen Stärken der Kinder, ­sondern an ihren Schwächen», ­kritisierte er. Es sei Kindern nur möglich, Lernmotivation, Kreativität und Eigenverantwortung zu entwickeln und beizu­behalten, wenn sie in ihren Kompetenzen gefördert würden. Das leistungsorientierte Bildungssystem setze auf Didaktik, Methodik und Fachwissen. Der Schlüssel für Lernerfolg sei eine vertrauensvolle Lehrer-Schüler-Beziehung.