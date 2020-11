In der Radiosendung betonte der Entwicklungsforscher immer wieder, wie wichtig für Kinder andere Kinder sind. «In den vergangenen 300'000 Jahren sind Kinder mit anderen Kindern aufgewachsen, das ist in uns drin.» Doch in unserer heutigen Gesellschaft mit den typischen Kleinfamilien fehle dieser Kontakt in hohem Masse. «Wenn man zwei Fünfjährige vergleicht, von denen eins in die Krippe ging und eins in einer Kleinfamilie betreut wurde, ist das Krippenkind sozial und sprachlich viel kompetenter.»