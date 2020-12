Die Fachfrau empfiehlt, das Kind darauf anzusprechen, ob es selbst eine Veränderung wahrnimmt. «Scheint, als würde sich dein Körper verändern, merkst du das? Wie fühlt es sich für dich an?», schlägt die Expertin in der Huffington Post vor. Empfehlenswert sei, von eigenen Erfahrungen zu erzählen. Und die Kinder darüber aufzuklären, welche Massnahmen man selber ergreift, um den Körpergeruch in Griff zu halten - falls es das nicht bereits selber mitgekriegt hat. Wichtig ist, dass das Kind weiss: Was mit dem Körper passiert in der Pubertät ist normal. So geht es allen.