Dass Jugendliche sich nach dem Sport frisch machen müssen, ist doch selbstverständlich. Duschen gehört - wie Zähneputzen - zur regelmässigen Körperhygiene, die für unsere Gesundheit unerlässlich ist. An deiner Stelle würde ich mich gar nicht auf Diskussionen einlassen, vorausgesetzt, dass du deinem Sohn bereits ausführlich erklärt hast, warum die Körperhygiene für uns Menschen wichtig ist und eben mit zunehmendem Alter auch wichtiger wird. Denn Fakt ist, während Kleinkinder so gut wie nie nach Schweiss riechen, verändert sich die Ausdünstung durch die Hormonumstellung in der Adoleszenz stark.