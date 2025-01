Ab wann ist das Schnarchen von Kindern beunruhigend?

Wer an nächtliche Schnarch-Konzerte denkt, hat in der Regel das Bild eines schlafenden Erwachsenen in Kopf. Doch bereits sehr kleine Kinder können schnarchen. Gemäss swissmom.ch schnarchen sogar über die Hälfte der Kinder zwischen ein und vier Jahren gelegentlich, acht Prozent davon jede Nacht. Mit zunehmendem Alter steigt die Zahl und Buben tun es häufiger als Mädchen.