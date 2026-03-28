«Eltern verwechseln häufig Förderung mit Bildung. Viele Symptome, die später als Motivationsprobleme oder Aufmerksamkeitsprobleme gedeutet werden, sind in Wahrheit Stressfolgen aus einem Klima, das zu früh zu viel will.» Entwicklung sei eine Kombination aus Reifung, Erziehung und Zeit, so die Pädagogin. «Ein Kind kann etwas nicht früher können, es kann höchstens früher funktionieren. Das ist nicht das Gleiche.» Wenn sie in ihren Antworten dazu rät, ab einem gewissen Alter genauer hinzuschauen, stellt sie klar: «Normen sind statistische Mittelwerte, keine Qualitätsurteile. Ich bin mir sicher, dass viel weniger Kinder Diagnosen bräuchten und viel mehr Erwachsene, die hinschauen, ohne zu bewerten», so Ballmann. Denn: «Ein Kind ist kein Projekt, das man optimieren muss!»