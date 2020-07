Meine Ohrringlöcher waren einmal mehr schon fast zugewachsen, als das Thema bei meiner Tochter Mitte Primarschule aufkam. Ich war also nicht völlig erpicht darauf, ihre hübschen Ohren zu stechen. Auf der anderen Seite: Ich hatte auch etwa in ihrem Alter, also mit neun oder zehn, so genau weiss ich es nicht mehr, den Drang nach Ohrringen. Also warteten wir von da an nicht mehr lange und schon bald stolzierte sie mit glitzernden Stecker durch die Gegend. Mittlerweile baumeln an einem Ohr drei weitere Ringe. Ich hoffe, das wars dann mal. Sie ist allerdings volljährig. Da hat die Mutti nix mehr zu melden. Maria, 42