Acht Tipps für ein tolles Weihnachtsfest mit Teenagern

Weihnachten steht vor der Tür und damit bei vielen Familien auch einige Traditionen und Rituale, die eigentlich gar niemand mehr so richtig will. Schon wieder Fondue Chinoise. Schon wieder Stress, für jedes Familienmitglied ein passendes Geschenk zu finden. Schon wieder eine langweilige Mitternachtsmesse. Die über Jahre hinweg gepflegten Weihnachtsrituale über Bord zu werfen, traut sich aber oft trotzdem niemand so recht. Dabei könnte genau das der Schlüssel zu einem erfüllten, lustigen Weihnachtsfest sein – umso mehr für Familien mit Kindern im Teenager- oder jungen Erwachsenenalter.