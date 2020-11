«Die Corona-Situation bringt viele Sorgen mit sich, was destabilisierend wirken kann. Um wieder Stabilität zu gewinnen, gibts eine einfache mentale Übung: Schliess deine Augen und stell dir vor, du stehst vor einem grossen Baum. Jetzt lehnst du dich in deiner Vorstellung an diesen Baum. Spür, wie tief und stark seine Wurzeln sind, wie stabil er dasteht. Lass diese Stabilität des Baumes auf dich übergehen. Über unsere Vorstellung können wir Eigenschaften und Empfindungen in uns aktivieren, die uns guttun. Diese Übung funktioniert jedoch auch mit einem realen Baum.»