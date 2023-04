Einschlafrituale auch am Mittag

Damit es mit dem Mittagsschlaf klappt, helfen Rituale. So sollte dem Kind auch für den Mittagsschlaf ein Schlafanzug oder Schlafsack angezogen werden. Wie auch beim nächtlichen Schlaf kann das Abspielen von sanfter Musik beim Einschlafen helfen. Viele Babys mögen es, im Wagen oder in einer Wiege in den Schlaf geschaukelt zu werden, andere schlafen am besten auf dem Arm der Mutter oder des Vaters ein. Hier gilt es, auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen.