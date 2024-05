Als Teenager sind Zecken am gefährlichsten

2. Gibt es wirklich immer mehr Zecken in der Schweiz?

In den vergangenen Jahren haben die Fälle von durch Zecken übertragner Hirnhautentzündung (Frühsommer-Meningitis FSME) trotz jährlicher Schwankungen insgesamt zugenommen. Dies bestätigte am Wochenende Daniel Dauwalder, Mediensprecher des Bundesamts für Gesundheit BAG, gegenüber SRF: «In den letzten fünf Jahren hat das BAG eine Zunahme der jährlichen Inzidenz von FSME beobachtet.» Dies sei auch in anderen europäischen Ländern der Fall. Jedoch lässt sich (noch) nicht feststellen, was der Grund dafür ist: Spazieren Menschen häufiger durch den Wald? Sind mehr Zecken infiziert? Oder gibt es schlicht mehr Zecken? Um dazu gültige Antworten zu finden, brauche es mehr Daten und Analysen, heisst es beim BAG.