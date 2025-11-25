Zubereiten

Butter in einer grossen Pfanne schmelzen. Dann Zucker, Salz und Honig (oder eine Alternative) untermischen und rühren, bis eine gleichmässige Masse entsteht. Am Schluss die Haferflocken beigeben. Wer mag, mischt nun auch Rosinen oder Schoggi-Stückli unter. Die Masse wird auf einem Blech flach ausgedrückt.

Backen

10 Minuten bei 180 Grad backen und noch warm in viereckige Guetzli schneiden oder runde Flapjacks ausstechen.