Auch beim Kombinieren lasse ich meine Tochter machen. So ging sie halt auch schon mit gepünktelten Stiefeln, schmal gestreiften Hosen, breiter gestreiftem Shirt, geblümter Jacke und anders geblümter Mütze in den Kindergarten. Sofern es dem Wetter entsprach. Manchmal sage ich was dazu, manchmal verkneife ich es mir – und schau über den Sheldon-Cooper-Style («The Big Bang Theory») hinweg: Kurzarm- über Langarm-Shirt. «Im Chindi tragen das alle so.» Manchmal hört sie auf mich, manchmal nicht. Und immer öfter finde ich ihre Zusammenstellungen passabel bis sehr passend. Oder sogar richtig hübsch.