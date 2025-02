Wie kann er gelingen?

Eltern sollten bemüht sein, im ständigen Austausch mit ihren Kindern zu bleiben und technische Schutzmassnahmen zu ergreifen. Schulen müssen früh mit der Sensibilisierung gegenüber Schutzstrategien beginnen, klare Regeln für die digitale Mediennutzung aufstellen und auch mediale Freiräume durchsetzen. Die Politik muss die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, um insbesondere wirtschaftliche Akteure in die Schranken zu weisen, die durch die Onlinezeit von Kindern und deren Daten Gewinn erwirtschaften. Und die Plattformen sehe ich in der Pflicht, ihre Angebote nach den Prinzipien «Safety by Design» und «Privacy by Default» zu gestalten, sodass Kinder und Jugendliche automatisch mehr Schutz erfahren.