Auch Spermien unterliegen einem Alterungsprozess

Doch späte Vaterschaft will gut überlegt sein, denn sie birgt auch Risiken: Mit dem Alter des Mannes altert auch die DNA in seinen Spermien. «In meinem Berufsalltag erlebe ich oft, dass gerade ältere Männer nicht darüber aufgeklärt sind», sagt Ursula Gobrecht-Keller, Kaderärztin für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Frauenklinik des Universitätsspitals Basel.