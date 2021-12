Wer schon ein Kind hat, weiss es: die kleinsten Kinder finden Babyspielzeug gar nicht sooo interessant. Sie wollen am liebsten Gegenstände entdecken, die wir Erwachsenen im Alltag in die Hand nehmen. Man muss also gar nicht wahnsinnig viele Rasseln, Spielbögen oder Greifgegenstände kaufen – sondern kann den Kindern einfach Alltagsgegenstände in die Hand geben, die sie untersuchen, bestaunen und ausprobieren dürfen.