Auf diese Weise gehen Familien-Erinnerungen nicht verloren

Familien-Tagebuch

Es müssen nicht immer Bilder sein. Viele Menschen schreiben ihre Erlebnisse in einem Tagebuch nieder. Es hilft ihnen, Dinge einzuordnen und zu reflektieren, aber auch, nicht zu vergessen. Warum also nicht also Familie ein gemeinsames Tagebuch führen, in dem die gemeinsamen Abenteuer dokumentiert werden? Dies könnte etwa in Form eines Sonntags-Rituals geschehen: Nach dem Abendessen sitzen nochmal alle gemeinsam an den Tisch und lassen zusammen die Woche Revue passieren.