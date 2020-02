Was ist besser, belohnen oder bestrafen?

Ich halte von beidem nicht viel! Viel wichtiger ist die echte Anteilnahme an der Arbeit, die das Kind leistet, auch wenn das nicht immer die Bestleistung ist. Tadel und Strafe bringen gar nichts. Sie entmutigen eher und nehmen ihm die Freude an der Schule und am Lernen. Wir Erwachsenen sind ja auch nicht überall die Überflieger, und genau das dürfen wir auch unseren eigenen Kindern zugestehen.