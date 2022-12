Diese Situation kennen wir alle, ob Väter oder Mütter. Was machen sie persönlich dann?

Ich beuge mich zum Kind, bespreche die Situation, erkläre ihm die Gründe, warum ich ihm das Schoggistängeli kurz vor dem Zmittag nicht kaufen will. Und erwähne gerne, dass ich mich jetzt nicht stressen lasse, auch wenn die anderen Leute mich anschauen – natürlich so, dass diese es auch hören. Zudem mache ich mit Vätern in der Beratung die Überlegung: Warum das Stängeli eigentlich nicht einfach kaufen und mit dem Kind zusammen vor dem Laden geniessen und dabei die Vögel beobachten? Mit der Zeit und etwas Erfahrung wissen wir, wie wir in solchen Situationen reagieren. Wichtig ist, dass wir lernen, die Situation auszuhalten, die Sachen zu benennen, die einen stressen, so zeigen wir auch dem Kind, dass unterschiedliche Gefühle okay sind. Anstatt zu sagen: «Jetzt mach kein Theater, das ist doch nicht schlimm, jetzt tu nicht so!» In die Beratung kommen aber ohnehin vor allem Männer, die offen sind und interessiert. Für uns stellt sich die Frage: Wie holen wir mehr Väter in die Beratung?