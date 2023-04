Darum machen Kleinkinder alles kaputt

1. Neugierde und Forscherdrang

Kleine Kinder möchten die Welt um sie herum begreifen und alles entdecken. Mit grosser Neugierde und ohne Berührungsängste erforschen sie also, was ihnen in die Finger kommt. So passiert es rasch, dass die Handcrème-Tube auf dem neuen Sofa ausgedrückt und einmassiert wird oder die teure Parfum-Flasche auf dem Boden landet und in tausend Stücke zerbricht. Da steigt der Puls der Eltern natürlich innert Millisekunden in die Höhe. Böse Absicht steckt hier bei den Kindern aber nicht dahinter. Ihnen ist schlicht nicht bewusst, dass Crème auf die Haut und nicht aufs Sofa gehört und wie viel das Parfum gekostet hat, wissen sie auch nicht. Sind Kinder in der Forscher-Phase hilft einzig, teure und zerbrechliche Gegenstände in Sicherheit zu bringen. Oder für Profis: Man lenkt die Aufmerksamkeit der Kinder gezielt auf Dinge, die unzerstörbar sind.