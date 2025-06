Babys, die später laufen, haben ein geringeres ADHS-Risiko

Gene beeinflussen den Zeitpunkt

Das haben Forschende der University of Surrey, der University of Essec und des University College London herausgefunden, in dem sie die genetischen Daten von über 70'000 Kindern analysierten. Dabei konnten sie elf genetische Marker identifizieren, die den Zeitpunkt des Laufenlernens beeinflussen. Diese sollen rund einen Viertel der Unterschiede im Alter ausmachen, wann ein Kind das Laufen lernt.