Die längere Version geht so: Eine in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlichte Studie der japanischen Neurowissenschaftlerin Kumi Kuroda und ihres Teams aus dem Jahr 2013 zeigt auf, dass nicht nur Menschenbabys, sondern auch der Nachwuchs von anderen Säugetieren sofort reagieren, wenn die Mutter aufsteht, während sie ihr Kind auf dem Arm trägt. Die Reaktion ist immer dieselbe: Die Babys beruhigen sich sofort, das Schreien hört auf, der Herzschlag verlangsamt sich. Den Grund dafür macht die Forscherin in der Evolution aus. Offenbar leitet der Instinkt die Babys an, sich zu beruhigen, sobald der Elternteil, der sie auf Armen trägt, aufsteht. Seit Millionen von Jahren verankerte sich dieser natürliche Instinkt durch das Fluchtverhalten von Menschen und Tieren, sobald Gefahr drohte. Auf das Menschenbaby hat das Aufstehen der Mutter denselben Effekt, wie wenn eine Katze ihr Kitten im Mund davonträgt.