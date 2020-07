Mit etwas Übung lässt sich das Weinen in der Regel rasch deuten. Was aber, wenn das Baby einfach nicht aufhört mit Schreien? Sich der winzige Körper stundenlang im Gebrüll windet? Und egal was man tut, es einfach nichts nützt? Was tun, wenn man irgendwann am Ende seiner Kräfte ist? Wir haben uns erkundigt. Das wichtigste gleich vorweg: Es gibt Hilfe!