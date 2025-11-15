1 Prozent beträgt die Leerstandsquote im Schweizer Schnitt, der tiefste Stand seit 2013. Am wenigsten Wohnungen gibts in Genf und Zug, am meisten in Solothurn und im Jura.

3980 Franken beträgt die monatliche mediane Angebotsmiete in Rüschlikon ZH. Die Gemeinde am Zürichsee zählt zu den teuersten der Schweiz.

1,5 Millionen Franken kostet ein Einfamilienhaus in der Schweiz im Schnitt.